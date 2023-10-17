РФ хочет окружить Авдеевку несколькими бронетанковыми батальонами, - БР

Россия сейчас хочет окружить город Авдеевка несколькими бронетанковыми батальонами.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия с большой вероятностью начала скоординированное наступление по нескольким осям на востоке Украины. Так, российские войска в Донецке проводят комбинированное наступление на хорошо защищенный город Авдеевка, который находится на линии фронта с 2014 года. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке отметили, что Авдеевка является основным препятствием на пути российских войск к их более широкой цели установления контроля над Донецкой областью.

"Атака России, вероятно, осуществляется несколькими бронетанковыми батальонами, которые пытаются батальонов, которые пытаются окружить город. Вероятно, это будет наиболее значительной наступательной операцией, осуществленной Россией по меньшей мере по крайней мере до января 2023 года", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что укрепленные украинские войска пока, вероятно, сдерживают российское продвижение, при этом последние несут потери в тяжелой технике и личном составе. потерь в технике и личном составе.

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"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, вызвали изменение в месседжах со стороны России - от наступления к "активной обороне", поскольку успешная зачистка Авдеевки в краткосрочной перспективе выглядит все менее вероятной. краткосрочной перспективе", - добавляют в Минобороны Великобритании.

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