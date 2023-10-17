СБУ задержала нацгвардейца, собиравшего разведданные для врага

Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении боевых подразделений Гвардии наступления МВД Украины.

Военная контрразведка Службы безопасности задержала крота российской разведки, собиравшего разведданные о Гвардии наступления МВД Украины. Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что злоумышленником оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.



"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений Гвардии наступления МВД Украины. Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения Рубеж.



Также в СБУ рассказали, что разведданные информатора ГРУ требовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.



СБУ задержали злоумышленника на территории одной из воинских частей Нацгвардии. Вражеский приспешник - местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.



"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.



Сбор разведданных российский крот осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", - говорится в сообщении.

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