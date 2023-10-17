На аэродромах Луганска и Бердянска уничтожено 9 вертолетов, ПВО и склад боеприпасов, - ССО

Силы специальных операций поразили аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. В результате этого поражено 9 вертолетов и ПВО.

| Автор: Мальцева Ольга

Силы специальных операций поразили аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Так, в результате операции Dragonfly было поражено 9 вертолетов оккупантов и техники РФ. Об этом сообщают в ССО.

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Сообщается, что ССО получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов.

Бойцы проверили указанную информацию и передали координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

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девять вертолетов различных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Отмечается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а в Луганске детонация продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Напомним, ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета. Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.



