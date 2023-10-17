В Польше обнародовали результаты парламентских выборов. Явка на выборах составила 74%.

| Автор: Мальцева Ольга

Государственная избирательная комиссия обработала 100% результатов с 31 497 избирательных участков. Явка на выборах является самой высокой за всю историю выборов с 1989 года и составила 74%. Об этом сообщает RMF24.

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Сообщается, что значительный вклад результат сделали самые молодые избиратели. Почти 69% избирателей в возрасте до 29 лет пришли на избирательные участки. Больше всего проголосовали жители городов с населением от 200 000 до 500 000 - 81,5%. Меньше всего проголосовало сельское население - 69,5%.

По результатам голосования в Сейм проходят партия "Право и Справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

Остальные объединения не преодолели избирательный барьер. Из них лучшего результата достигла Беспартийная ассоциация органов местного самоуправления с 1,86%.

В Польше обнародовали окончательные результаты выборов / rmf24.pl

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Если проанализировать результаты, то можно увидеть, что за "Право и Справедливость" проголосовало около 8 миллионов избирателей. За "Гражданскую коалицию" проголосовало на 1,7 миллиона человек больше, чем четыре года назад. "Левица" потеряла более 1,5 миллиона избирателей, но "Третий путь", по сравнению с результатом 4 года назад, собрал более чем на 1 миллион голосов больше.

Напомним, выборы в Польше 2023: кто победитель по данным экзит-пола. В Польше с 15 октября проходят парламентские выборы. По данным экзит-полов, коалиция "Право и справедливость" лидирует.