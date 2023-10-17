Часть Херсона осталась без света в результате российского обстрела

В связи с неотложной необходимостью проведения аварийного ремонта электросетей, поврежденных вражескими обстрелами, временно прекращено электроснабжение в части Херсона.

В результате российского обстрела Херсона повреждены электросети. В части Корабельного и Суворовского районов прекращено электроснабжение. Об этом сообщает начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

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"В связи со срочной необходимостью проведения аварийного ремонта электросетей, поврежденных вражескими обстрелами, временно прекращено электроснабжение в части Корабельного и Суворовского районов Херсона", - отметил он.

Сообщается, что "общественный электротранспорт возобновит перевозку пассажиров сразу после возобновления подачи электроэнергии на контактные линии".

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