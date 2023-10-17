Карпаты засыпало снегом, температура воздуха -6 мороза

Украинские Карпаты замело снегом. Сейчас там наблюдается туман и мороз.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 17 октября на горе Поп Иван Черногорский, где находится обсерватория на высоте 2 022 метра было зафиксировано туман и снег. Об этом сообщают в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

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Сообщается, что по состоянию на 08:30 на горе Поп Иван Черногорский было облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 7 м/с., температура воздуха -6°С.

На приложенном фото видно, что вокруг обсерватории все покрыто снегом.

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Напомним, до -4 мороза и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на неделю в Украине. В Украине с 17 до 20 октября будет погода преимущественно без осадков, однако температура воздуха снизится.