Говорили о "мире": Путин встретился с Орбаном в Пекине

Премьер-министр Венгрии встретился с президентом России и говорил о "мире".

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 17 октября президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине и провел с ним переговоры. Об этом сообщает руководитель прессы премьер-министра Берталан Хавас, передает издание Index.

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На встрече премьер-министр подчеркнул важность мира.

Сообщается, что Орбан обсудил с Путиным венгерско-российское сотрудничество в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной энергетики.

В свою очередь Орбан в Facebook опубликовал фото встречи с президентом России.

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"Встреча с президентом Путиным. Всех в Европе сегодня беспокоит один вопрос: будет ли прекращение огня в Украине? Для нас венгров самое главное - прекратить потоп беженцев, санкции и войны у соседа!", - написал он.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Китай. Президент России прилетел в Китай для участия в форуме "Один пояс - Один Путь" и встречи с Си Цзиньпином.