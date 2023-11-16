Разведчики показали кадры подготовки к рейдам на территорию временно оккупированного Крыма.

| Автор: Мальцева Ольга

В ГУР показали кадры подготовки рейдов на территорию Крыма (скриншот) / t.me/DIUkraine

В Главном управлении разведки показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма. Кадры опубликовали на официальной странице ГУР в Telegram.

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"Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, осуществленных воинами "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины!", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что разведчики-спецназовцы "продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".

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Напомним, в ISW сообщали, что ВСУ проводят более масштабные операции на левом берегу Херсона. Украинские военные оттеснили российскую армию от восточного берега Днепра на Херсонщине.