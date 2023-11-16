Байден с Си обсудили войну России против Украины и Газу

Президент США рассказал, какие вопросы поднимались на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент США Джо Байден рассказал, что во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином они обсудили вопросы войны России против Украины и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает Голос Америки.

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"Мы с президентом Си также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ России остановить жестокую и агрессивную войну против Украины и конфликт в Газе", - сообщил Байден.

По словам президента США, на встрече с китайским лидером они обсудили и другие глобальные вопросы, включая вопросы прав человека, вопрос задержания американских граждан в Китае и проблемы Тайваня.

"Как всегда, я поднял темы, в которых Соединенные Штаты обеспокоены действиями КНР, включая вопрос граждан США, которые были задержаны, и которым было отказано в выезде, о правах человека и о событиях в Южно-Китайском море. Мы обсудили все эти три вещи", - добавил президент США.

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Он отметил, что с Си также обсудил ситуацию вокруг Тайваня.

"Я также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил Байден.

Напомним, первый визит за шесть лет: Си Цзиньпин прибыл в США. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет для встречи с президентом страны Джо Байденом.