Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании

Президент Украины провел встречу с новоназначенным главой МИД Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном.

| Автор: Мальцева Ольга

В четверг, 16 ноября в Украину с первым визитом прибыл новоназначенный глава МИД Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Камерон. При прибытию он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и Владимир Зеленский в Facebook.

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"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании, совершил в Украину", - сообщил президент.

Зеленский сообщил, что вместе с главой МИД обсудили оружие для фронта, усиление ПВО, защиту людей и критической инфраструктуры.

Президент поблагодарил Британию за поддержку Благодарен Британии за поддержку.

В Офисе президента сообщили, что на встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

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Стороны согласовали позиции по осуществлению совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения украинской формулы мира и выработки гарантий безопасности в развитие Совместной декларации в поддержку Украины, принятой "Группой семи" на саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, Джо Байден с Си Цзиньпином обсудили войну России против Украины и Газу. Президент США рассказал, какие вопросы поднимались на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.