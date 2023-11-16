Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании
В четверг, 16 ноября в Украину с первым визитом прибыл новоназначенный глава МИД Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Камерон. При прибытию он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и Владимир Зеленский в Facebook.
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"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании, совершил в Украину", - сообщил президент.
Зеленский сообщил, что вместе с главой МИД обсудили оружие для фронта, усиление ПВО, защиту людей и критической инфраструктуры.
Президент поблагодарил Британию за поддержку Благодарен Британии за поддержку.
В Офисе президента сообщили, что на встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".
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Стороны согласовали позиции по осуществлению совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения украинской формулы мира и выработки гарантий безопасности в развитие Совместной декларации в поддержку Украины, принятой "Группой семи" на саммите НАТО в Вильнюсе.
Напомним, Джо Байден с Си Цзиньпином обсудили войну России против Украины и Газу. Президент США рассказал, какие вопросы поднимались на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.