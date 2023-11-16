ВСУ проводят более масштабные операции на левом берегу Херсона, - ISW

Украинские военные оттеснили российскую армию от восточного берега Днепра на Херсонщине.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские военные продолжили более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Об этом сообщают в ISW.

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Аналитики сообщают, что российские милблогеры утверждали, что украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

Кроме того, украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

"Российские милблогеры также утверждают, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный украинский персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста", - говорится в сообщении.

Представитель Южного оперативного командования Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

"Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют имеющиеся на данный момент доказательства, полученные из открытых источников", - сообщают в Институте.

Российские войска совершили недавнее подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области на фоне продолжающихся операций против украинских позиций на восточном берегу 15 ноября.

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Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам.

Российские милблогеры утверждают, что российские войска контратаковали и заставили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынок, вблизи Казачьих Лагерей (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра), а также возле Антоновского моста, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу, сформировав три тактические группы.

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Машовец заявил, что российские войска планируют задействовать две группы для флангового обхода дороги Алешки-Новая Каховка и района Крынки со стороны Корсунки (45 км к северо-востоку от Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьей Лагеря, в то время как третья группа будет атаковать к югу от Крынок и продвигаться на север.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.