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Украина производит десятки аналогов "Шахед" в месяц: Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщил, что Украина наладила серийное производство дронов-камикадзе.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Украина производит десятки аналогов "Шахед" в месяц: Камышин
Александр Камышин / Getty images

Украина начала производить десятки так называемых украинских "Шахедов" в месяц. Сейчас налажено серийное производство. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, которого цитирует "Форбс Украина".

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По его словам, сейчас оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.

"Начиная с того, что называют "украинским "Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сообщил Камышин.

Он добавил, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство.

"Нас удовлетворяет десятикратный рост и более. У нас по многим направлениям есть такой рост", - добавил он.

Камышин отмечает, что об интегрировании "Укроборонпрома" с частным бизнесом речь не идет. Однако государственный завод помогает частным небольшим компаниям, занимающимся разработкой беспилотников.

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"В этом плане "украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе", - добавил министр.

Напомним, в Воздушных силах показали ночное уничтожение "Шахедов". Командующий Воздушных сил Николай Олещук поделился видео с ночного уничтожения вражеских целей.

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