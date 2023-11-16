Удар по Селидову: обнаружена четвертая жертва

По состоянию на 12:40 16 ноября известно о четырех погибших и трех раненых в результате российского ракетного удара по городу.

По состоянию на 12:40 четверга, 16 ноября, в Селидово Донецкой области деблокировано тело четвертой жертвы российского ракетного удара. Об этом сообщает ГСЧС.

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"По состоянию на 12:40 деблокировано тело погибшего. Всего погибли четыре человека и трое пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.