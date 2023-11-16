На Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А

Вирусом заболел взрослый человек из Луцкой общины. Контактные лица сейчас находятся под медицинским наблюдением.

| Автор: Мальцева Ольга

В ноябре в Луцкой общине был выявлен случай вирусного гепатита А. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщают в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

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"В очаге заболевания проведено эпидрасследование, установлен круг контактных, за которыми продолжается медицинское наблюдение. Все прошли обследование на гепатит А, результаты - отрицательные", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания.

В центре сообщили, что за 10 месяцев 2023-го на Волыни зарегистрировано 13 случаев вирусного гепатита А, в частности, 2 - среди детей. За такой же период 2022-го было 32 случая болезни (15 - среди детей).

Для справки. Гепатит А - это кишечная инфекция, источником которой является больной человек. Заражение происходит фекально-оральным путем через воду и продукты, контактно-бытовым путем через грязные руки.

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Гепатит А - вирусное заболевание, поражающее печень. Инкубационный период (с момента инфицирования до появления первых клинических проявлений), как правило, длится 14-28 дней. Чаще всего болезнь может проявляться желтухой, головной болью, слабостью, диареей и тошнотой.

Напомним, вспышка Гепатита А зафиксирована только в Винницкой области, в остальных областях - единичные случаи. В период с 17 октября по 6 ноября в Винницкой области лабораторно подтверждено 245 случаев гепатита А.