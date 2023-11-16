Россия напрасно считает, что "переждет" войну, а Запад забудет за Украину: Кэмерон

МИД Британии заявил, что Россия напрасно надеется на то, что Запад переключит свое внимание с Украины на что-то другое.

| Автор: Мальцева Ольга

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего первого зарубежного визита в Киев заявил, что Россия напрасно надеется на то, что Запад переключит свое внимание с Украины на что-то другое. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

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Он отметил, что поддержка Украины против путинской агрессии является жизненно важной.

"Россия считает, что она может переждать эту войну, и что Запад в конце концов переключит свое внимание на что-то другое. Это не может быть дальше от истины", - заявил он.

Кэмерон добавил, что в его первых переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским он четко дал понять, что Великобритания и ее партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько потребуется для достижения победы

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Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании. Президент Украины провел встречу с новоназначенным главой МИД Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном.