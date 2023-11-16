Из-за действий оккупантов на ЗАЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов - Энергоатом

Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

| Автор: Мальцева Ольга

На оккупированной армией России Запорожской АЭС в результате преступных действий оккупантов на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура реактора во второй. Об этом сообщает Энергоатом.

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По сообщению Энергоатома, в результате перевода 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.

"Несмотря на имеющиеся нарушения оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодного останова", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - говорится в сообщении.

Добавляется, что из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, который потерял контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

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Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что действия оккупантов могут привести к аварийной ситуации.

Напомним, удар по Селидовому: обнаружена четвертая жертва. По состоянию на 12:40 16 ноября известно о четырех погибших и трех раненых в результате российского ракетного удара по городу.