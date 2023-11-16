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Из-за действий оккупантов на ЗАЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов - Энергоатом

Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Из-за действий оккупантов на ЗАЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов - Энергоатом
Иллюстративное фото / Getty images

На оккупированной армией России Запорожской АЭС в результате преступных действий оккупантов на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура реактора во второй. Об этом сообщает Энергоатом

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По сообщению Энергоатома, в результате перевода 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. 

"Несмотря на имеющиеся нарушения оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодного останова", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, который потерял контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

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Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что действия оккупантов могут привести к аварийной ситуации. 

Напомним, удар по Селидовому: обнаружена четвертая жертва. По состоянию на 12:40 16 ноября известно о четырех погибших и трех раненых в результате российского ракетного удара по городу.

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