Россия массированно ударила по Херсонской области: 1 погибший, 4 раненых

В результате атаки был уничтожен объект критической инфраструктуры, погиб человек, еще 4 ранены.

| Автор: Мальцева Ольга

Днем, 16 ноября армия Россия массированно ударила по поселку Белозерка, что в Херсонской области. В результате атаки 1 человек погиб, еще 4 ранены. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Прокудин сообщил, что вражеским огнем были повреждены жилые дома и продуктовый магазин.

"Уничтожен и объект критической инфраструктуры. Сейчас Белозерка и окрестные села - без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - говорится в сообщении.

Председатель ОВА сообщил, что тело погибшего мужчины спасатели достали из-под завалов дома. Четыре человека получили ранения: трое женщин, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram Россия массированно ударила по Херсонской области / Telegram

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Напомним, удар по Селидовому: обнаружена четвертая жертва. По состоянию на 12:40 16 ноября известно о четырех погибших и трех раненых в результате российского ракетного удара по городу.