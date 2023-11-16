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В ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box"

В ГУР рассказали, как работает "Black Box" и что он содержит внутри.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box"
Скриншот / Twitter

Фонд "Вернись живым" вместе с Главным управлением разведки рассказали, как работает "Black Box" (перевод с англ. - "Черный ящик", - ред.) и что он содержит. Об этом сообщил фонд "Вернись живым". 

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Сообщается, что в "Black Box" находится украинский барражирующий боеприпас "Бобер", сданный преодолевать до 800 км. 

Отмечается, что это лишь одна из составляющих "коробки".

"Этот барражирующий боеприпас способен уничтожать важные военные цели противника на оперативно-тактической и стратегической глубине на расстоянии до 800 км. Благодаря этому и другим средствам из Black Box мы уменьшали и уменьшаем наступательный потенциал противника", - рассказал военный одного из спецподразделений ГУР с позывным "Колибри".

Для справки. Black Box - проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, фонда "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова. Он имеет целью уменьшить наступательный потенциал войск РФ. 

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Напомним, в ГУР сообщали, что "Черный ящик" нанес оккупантам ущерб на $700 млн. Проект, целью которого является снижение наступательного потенциала противника, был запущен год назад.

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