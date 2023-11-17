Партизанам удалось зафиксировать места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба воинской части.

Партизаны пробрались на территорию воинской части РФ в Феодосии / Соцсети

Партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии (временно оккупированный Крым). Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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Сообщается, что агент АТЕШ ночью успешно провел разведывательные действия на территории ВЧ 80 393 Черноморского флота РФ.

Также партизанам удалось зафиксировать места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба воинской части.

"Полученная информация уже передана компетентным структурам, "демилитаризующим" ВЧ", - заявили в АТЕШ.

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