Партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии
Партизанам удалось зафиксировать места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба воинской части.
Партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии (временно оккупированный Крым). Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
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Сообщается, что агент АТЕШ ночью успешно провел разведывательные действия на территории ВЧ 80 393 Черноморского флота РФ.
Также партизанам удалось зафиксировать места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба воинской части.
"Полученная информация уже передана компетентным структурам, "демилитаризующим" ВЧ", - заявили в АТЕШ.
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