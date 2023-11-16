Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"

В среду 22 ноября состоится 17 встреча в формате "Рамштайн".

| Автор: Мальцева Ольга

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 22 ноября. Это будет уже 17-е заседание подряд. Об этом сообщает пресс-служба норвежского Минобороны.

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Сообщается, что министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы.

"Министр обороны США пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов из около 50 стран мира для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Для справки. Встречи в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

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Напомним, Дэвид Кэмерон заявил, что Россия напрасно считает, что "переждет" войну, а Запад забудет за Украину. МИД Британии заявил, что Россия напрасно надеется на то, что Запад переключит свое внимание с Украины на что-то другое.