Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов"

Девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.
ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов"
Иллюстративное фото / Getty images

В ночь на 17 ноября россияне атаковали Украину десятью ударными БпЛА типа Shahed из направления Приморско-Ахтарск (Россия). Девять из них были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Оккупанты также применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно - без потерь.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK