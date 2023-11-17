ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов"

Девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

В ночь на 17 ноября россияне атаковали Украину десятью ударными БпЛА типа Shahed из направления Приморско-Ахтарск (Россия). Девять из них были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Оккупанты также применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно - без потерь.

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