ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов"
В ночь на 17 ноября россияне атаковали Украину десятью ударными БпЛА типа Shahed из направления Приморско-Ахтарск (Россия). Девять из них были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Оккупанты также применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно - без потерь.
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