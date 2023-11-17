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За сутки ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и много техники, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 316 760 человек.
 |  Автор: Мальцева Ольга
За сутки ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и много техники, - Генштаб
Иллюстративное фото / Getty images

Россия продолжает терять личный состав и технику в войне против Украины. Так, за минувшие сутки враг потерял 1 140 человек. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 316 760 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Среди техники армия России за сутки потеряла: 

  • 27 танков (всего 5 415 единиц);
  • 11 боевых бронированных машин (всего 10 132 единицы);
  • 29 артиллерийских систем (всего 7 712 единиц);
  • 3 РСЗО (всего 895 одиниц);
  • 20 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 709 единиц);
  • 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 10 077 единиц);
  • 2 единицы специальной техники (всего 1 086 единиц).

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Напомним, Пентагон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине и Израилю. Одобрение запроса Байдена позволит не только продолжать помогать Украине и Израилю, но и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, а также выделить гуманитарную помощь по всему миру.

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