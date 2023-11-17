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Поддержка Киева в интересах Британии - Шаппс

В Британии подтверждают жесткость дальнейшей поддержки украинцев в борьбе с российской агрессией.
Поддержка Киева в интересах Британии - Шаппс
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс / Соцсети

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что правительство будет поддерживать британские оборонные компании, которые "помогают таким странам, как Украина", потому что это в интересах Лондона. Об этом он написал в Х (Twitter).

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"Британские оборонные компании обеспечивают нашу безопасность, помогают таким странам, как Украина, защищать их свободу и действуют на глобальном уровне как борцы от имени Великобритании. Мы будем всячески поддерживать их против тех, кто хочет лишить финансирования отрасли через так называемые этические правила инвестирования, которые являются не только безнравственными, но и опасными", - отметил Шаппс.
 
Шаппс таким образом отреагировал на намерения одного из крупнейших инвесторов Британии "отменить поддержку оборонных компаний".
 
По его словам, в британской оборонной промышленности задействовано около 200 тыс. человек.
 
"Нет ничего неэтичного в инвестировании в оборону Великобритании, ее преуспевающая промышленность имеет решающее значение для защиты нашего образа жизни, особенно во времена такой глобальной неопределенности. Было бы безнравственно для инвесторов отказываться от наших оборонных фирм, которые помогают трудоустроить более 200 000 человек по всей Великобритании, без которых мы не смогли бы обеспечить Украину средствами защиты ее свободы", - заявил Шаппс.

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