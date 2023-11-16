Брали 7 тысяч гривен за час "услуг": в Славянске разоблачили бордель
В городе Славянск Донецкой области разоблачили группу лиц, которые обустроили бордель в гостинице. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Читайте также: Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"
Сообщается, что в июне 2023 года четверо местных жительниц построили незаконный бизнес и открыли на территории города Славянска "публичный дом", который размещался в одном из гостинично-развлекательных центров.
Женщины подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией.
Организатор "бизнеса" селила их в отдельных гостиничных номерах, где они предоставляли мужчинам услуги интимного характера.
Дельцы размещали рекламу "услуг" в сети Интернет. Клиенты заказывали услуги по телефону или у администратора на рецепции. После ознакомления с прайсом мужчины выбирали девушку и узнавали номер ее комнаты.
"Час "услуг" стоил от 5 000 до 7 000 грн. За более чем 5 месяцев в отеле "проработали" 10 женщин. Среднемесячный заработок борделя составлял около 900 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы в ноябре. Во время санкционированных следственным судьей обысков у них обнаружены и изъяты интимные товары, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 150 000 грн.
Читайте также: Из-за действий оккупантов на ЗАЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов - Энергоатом
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры четырем гражданкам сообщено о подозрении в сутенерстве по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 303 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании гражданкам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит заключение на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Вирусом заболел взрослый человек из Луцкой общины. Контактные лица сейчас находятся под медицинским наблюдением.