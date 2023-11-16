Брали 7 тысяч гривен за час "услуг": в Славянске разоблачили бордель

В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель, где час "услуг" стоил от 5 до 7 тысяч гривен.

| Автор: Мальцева Ольга

В городе Славянск Донецкой области разоблачили группу лиц, которые обустроили бордель в гостинице. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Сообщается, что в июне 2023 года четверо местных жительниц построили незаконный бизнес и открыли на территории города Славянска "публичный дом", который размещался в одном из гостинично-развлекательных центров.

Женщины подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией.

Организатор "бизнеса" селила их в отдельных гостиничных номерах, где они предоставляли мужчинам услуги интимного характера.

Дельцы размещали рекламу "услуг" в сети Интернет. Клиенты заказывали услуги по телефону или у администратора на рецепции. После ознакомления с прайсом мужчины выбирали девушку и узнавали номер ее комнаты.

"Час "услуг" стоил от 5 000 до 7 000 грн. За более чем 5 месяцев в отеле "проработали" 10 женщин. Среднемесячный заработок борделя составлял около 900 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы в ноябре. Во время санкционированных следственным судьей обысков у них обнаружены и изъяты интимные товары, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 150 000 грн.

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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры четырем гражданкам сообщено о подозрении в сутенерстве по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании гражданкам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит заключение на срок от 4 до 7 лет.

В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель / facebook.com/don.gp.gov.ua В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель / facebook.com/don.gp.gov.ua В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель / facebook.com/don.gp.gov.ua В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель / facebook.com/don.gp.gov.ua В Донецкой области правоохранители разоблачили бордель / facebook.com/don.gp.gov.ua

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