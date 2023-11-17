РФ устроила огневой террор в Херсонской области - ОВА

Погибла бездомная женщина, а также выросло число погибших в результате обстрелов Херсонщины вчера, 16 ноября: в больнице скончались две раненые женщины.

За минувшие сутки, 16 ноября, российские войска совершили 58 обстрелов Херсонской области, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также: Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"

Сообщается, что по Херсону враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазин в Херсонском районе; медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне. Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - говорится в сообщении Прокудина.

Также пресс-служба МВД опубликовала снимки ликвидации последствий вечернего обстрела Херсона.

"Херсон. Вчера вечером город содрогался от мощных взрывов. Оккупанты выпустили по Херсону 43 снаряда из разного вида оружия. Загорелось складское помещение, два автомобиля и два хозяйственных сооружения. Ночью враг попал в жилой дом. Все пожары ликвидировали", - сообщили в МВД.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".