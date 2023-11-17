Россия повышает градус накала перед атаками по энергетике Украины, - Гуменюк

Пресс-секретарь юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что армия РФ готовится к атакам по энергетической инфраструктуре, повышают градус накала.

| Автор: Мальцева Ольга

Россияне проводят подготовку тактической авиации, а также вывели ракетоноситель в Черное море. Вероятно, что они готовятся к атакам по энергетической инфраструктуре по Украине этой зимой. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Определенную аналитику можем провести, в частности, отследить активность на аэродромах стратегической авиации. С пониманием, что возможно и подтянутся и ракетоносители морского базирования. Видим также подготовку тактической авиации", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты пытаются "повысить градус накала" своими испытаниями, которые они проводят с дозаправкой в воздухе.

По словам Гуменюк, сейчас в Черном море группировка небольшая, однако фрегат оккупанты вывели. Это восемь ракет "Калибр", которые готовы к применению.

"Долгое время надводного ракетоносителя не было на дежурстве, как и подводного. Они скрывались в пунктах базирования, поскольку очень штормило. Сейчас море умеренное и фрегат может выдерживать такую погоду. Не исключено, что даже скрываясь за такими погодными условиями, враг может применить и ракетоносители с моря", - отметила пресс-секретарь.

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Напомним, ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов". Девять вражеских ударных БпЛА уничтожено в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.