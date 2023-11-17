Пентагон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине и Израилю

Одобрение запроса Байдена позволит не только продолжать помогать Украине и Израилю, но и внести важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, а также выделить гуманитарную помощь по всему миру.

В министерстве обороны Соединенных Штатов призвали Конгресс одобрить запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Украине для борьбы с вторжением российских окупантов и Израиля для борьбы с ХАМАС. Там подчеркнули, что помощь этим странам необходима и для защиты национальных интересов США. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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По ее словам, запрос на дополнительный бюджет будет обеспечивать потребности национальной безопасности Америки, подчеркнула Сингх.



"Это станет инвестицией в военно-промышленную область государства и позволит пополнить запасы вооружений Пентагона, выделенных ранее в виде внешней помощи", - отметила Сингх.



Сообщается, что сейчас ведомство имеет всего 4,9 млрд долларов для использования в виде пакетов PDA (выделений по президентским полномочиям). Кроме того, осталось около 1,1 млрд долларов для пополнения собственных запасов американского министерства обороны.



По словам Сингх, для поддержки Украины понадобится гораздо больше.



"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", - сказала представительница Пентагона.

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