В ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины

Украинские военные подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр.

| Автор: Мальцева Ольга

Бойцы морской пехоты подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Об этом сообщает Морская пехота.

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"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.

В ходе боев с российскими оккупантами понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

1 216 убитым личного состава;

2 217 ранеными человек;

24 танка;

89 артиллерийских систем и минометов;

135 единиц разнообразной автомобильной техники;

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП;

9 РСЗО;

14 плавсредств;

15 единиц специальной техники;

4 командных пункта;

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

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Добавляется, что сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Украинские морские пехотинцы осуществляют огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага" ,- говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и много техники. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 316 760 человек.