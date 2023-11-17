В ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины
Бойцы морской пехоты подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Об этом сообщает Морская пехота.
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"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.
В ходе боев с российскими оккупантами понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:
- 1 216 убитым личного состава;
- 2 217 ранеными человек;
- 24 танка;
- 89 артиллерийских систем и минометов;
- 135 единиц разнообразной автомобильной техники;
- 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП;
- 9 РСЗО;
- 14 плавсредств;
- 15 единиц специальной техники;
- 4 командных пункта;
- 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
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Добавляется, что сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Украинские морские пехотинцы осуществляют огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага" ,- говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и много техники. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 316 760 человек.