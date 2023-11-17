Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины

Украинские военные подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины
Иллюстративное фото / Getty images

Бойцы морской пехоты подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Об этом сообщает Морская пехота.

Читайте также: РФ устроила огневой террор в Херсонской области - ОВА

"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.

В ходе боев с российскими оккупантами понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

  • 1 216 убитым личного состава;
  • 2 217 ранеными человек;
  • 24 танка;
  • 89 артиллерийских систем и минометов;
  • 135 единиц разнообразной автомобильной техники;
  • 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП;
  • 9 РСЗО;
  • 14 плавсредств;
  • 15 единиц специальной техники;
  • 4 командных пункта;
  • 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Читайте также: ПВО ночью уничтожила 9 из 10 "шахедов"

Добавляется, что сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Украинские морские пехотинцы осуществляют огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага" ,- говорится в сообщении. 

Напомним, в Генштабе сообщали, что за сутки ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и много техники. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 316 760 человек.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK