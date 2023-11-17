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Угроза ядерной аварии: оккупанты портят генераторы на ЗАЭС своим маслом

Оккупанты на ЗАЭС используют российское масло, что может привести к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Угроза ядерной аварии: оккупанты портят генераторы на ЗАЭС своим маслом
Запорожская АЭС / Getty images

На временно оккупированной Запорожской АЭС армией РФ захватчики портят оборудование, а также заливают масло российского производства, которое может привести к снижению давления и продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования отключения дизель-генераторов. Об этом сообщает Энергоатом.

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Энергетики уточнили, что опасность касается прежде всего энергоблоков №№ 2, 4 и 6 Запорожской атомной электростанции, хотя и на других оккупанты не соблюдают ряд технологических требований, призванных гарантировать безопасную и корректную эксплуатацию оборудования.

Сообщается, что фейковое руководство ЗАЭС отдало распоряжение об использовании масла российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС), не учитывая, что при нагревании это масло начинает интенсивно пениться. Это вызывает падение давления в системе и автоматическое отключение дизель-генераторов.

"В конце концов это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности - дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию", - говорится в сообщении. 

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Напомним, в Энергоатоме сообщали, что из-за действий оккупантов на ЗАЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов. Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

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