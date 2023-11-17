Байден подписал закон о временном бюджете без помощи Украине

Во избежание шатдауна президент США подписал закон о временном бюджете без поддержки Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании государственного бюджета, чтобы избежать прекращения работы правительства, который не предусматривает финансирование в поддержку Украины и Израиля. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 19 января приоритетных направлений, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. Другие функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Стоит отметить, что во временном бюджете не предусмотрены средства на помощь Украине и Израилю.

Для справки. Шатдаун - это временная частичная остановка работы государственных органов.

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Напомним, Пентагон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине и Израилю. Одобрение запроса Байдена позволит не только продолжать помогать Украине и Израилю, но и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, а также выделить гуманитарную помощь по всему миру.