До 15 сантиметров снега и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Украине

Синоптики предупреждают, что в Украине на выходных 18-19 ноября будет снег и усиленный ветер.

| Автор: Мальцева Ольга

На выходные в Украине 18-20 ноября в большинстве областей ожидается осложнение погодных условий. Синоптики предсказывают снег, местами налипание снега, а также усиленный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также: Во Львове полицейский автомобиль сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Так, в субботу 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег и снег (образование снежного покрова высотой 5-10 см, на Прикарпатье местами до 20 см).

Синоптики предупредили о том, что местами может происходить налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 19 ноября в южной части значительные осадки, преимущественно в виде дождя.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что 18-19 ноября в южной части и восточных областях усиление ветра до 15-20 м/с, 19 ноября в юго-восточных областях и Крыму местами до 25 м/с.

Читайте также: В британской разведке рассказали, как Россия готовится к поставке западных самолетов Украине

В понедельник, 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях значительный мокрый снег и снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см), местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра 17-22 м/с, метели.

Ранее сообщали, что Карпаты засыпало снегом: на горе Поп Иван -5 мороза. В Карпаты пришла настоящая зима. Температура воздуха опустилась до -5°С мороза и выпал снег.