Во Львове полицейский автомобиль сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Утром во Львове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром, 17 ноября во Львове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. В результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Сообщается, что на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода.

Пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.

В полиции сообщили, что сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы.

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"Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование. Патрульные отстранены от выполнения служебных обязанностей, дают необходимые показания", - говорится в сообщении.

Напомним, 20-летняя киевлянка без прав устроила смертельное ДТП. В результате ДТП, которое устроила пьяная женщина, погибли два человека.