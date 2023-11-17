Во Львове полицейский автомобиль сбил пешехода: мужчина скончался в больнице
Утром, 17 ноября во Львове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. В результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
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Сообщается, что на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода.
Пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.
В полиции сообщили, что сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы.
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"Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование. Патрульные отстранены от выполнения служебных обязанностей, дают необходимые показания", - говорится в сообщении.
Напомним, 20-летняя киевлянка без прав устроила смертельное ДТП. В результате ДТП, которое устроила пьяная женщина, погибли два человека.