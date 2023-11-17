В британской разведке рассказали, как Россия готовится к поставке западных самолетов Украине

Армия РФ перебросит самолет А-50 ближе к линии фронта перед тем, как Запад предоставит Украине боевые самолеты.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия, вероятно, впервые начала использовать бортовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 для обнаружения целей над Украиной для своей зенитно-ракетной системы дальнего радиуса действия С-400 наземного базирования. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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Отмечается, что это дополняет основную миссию А-50 по координации действий истребителей.

В Минобороны Британии объяснили, что по сравнению с обычным наземным радаром С-400, самолет А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на большей дальности, поскольку его высота позволяет ему видеть дальше из-за кривизны земли.

Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что она обеспокоена перспективой развертывания Украиной боевых самолетов, предоставленных Западом.

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"Существует реальная возможность того, что Россия пойдет на больший риск, летая на А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно выполнять свою новую роль", - сообщают в разведке.

Напомним, в ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины. Украинские военные подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр.