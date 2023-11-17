Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В британской разведке рассказали, как Россия готовится к поставке западных самолетов Украине

Армия РФ перебросит самолет А-50 ближе к линии фронта перед тем, как Запад предоставит Украине боевые самолеты.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В британской разведке рассказали, как Россия готовится к поставке западных самолетов Украине
А-50 / Getty images

Россия, вероятно, впервые начала использовать бортовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 для обнаружения целей над Украиной для своей зенитно-ракетной системы дальнего радиуса действия С-400 наземного базирования. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании. 

Читайте также: Лукашенко с Путиным координировали незаконный вывоз украинских детей в Беларусь, - исследование

Отмечается, что это дополняет основную миссию А-50 по координации действий истребителей.

В Минобороны Британии объяснили, что по сравнению с обычным наземным радаром С-400, самолет А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на большей дальности, поскольку его высота позволяет ему видеть дальше из-за кривизны земли.

Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что она обеспокоена перспективой развертывания Украиной боевых самолетов, предоставленных Западом.

Читайте также: В Волгограде произошел пожар на заводе по производству радиаторов

"Существует реальная возможность того, что Россия пойдет на больший риск, летая на А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно выполнять свою новую роль", - сообщают в разведке. 

Напомним, в ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах левого берега Херсонщины. Украинские военные подтвердили закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK