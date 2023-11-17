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Россияне обстреляли дом в Херсонской области: есть погибший

Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты атаковали здание в Велетенском Белозерской общины.
Россияне обстреляли дом в Херсонской области: есть погибший
Иллюстративное фото / Getty images

Оккупанты утром 17 ноября обстреляли дом в Велетенском Белозерской общины Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Сообщается, что это событие произошло около 11:20.

Он добавил, что в результате атаки собственного дома от травм, несовместимых с жизнью, погиб 60-летний мужчина.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

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