Россияне обстреляли дом в Херсонской области: есть погибший
Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты атаковали здание в Велетенском Белозерской общины.
Оккупанты утром 17 ноября обстреляли дом в Велетенском Белозерской общины Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Сообщается, что это событие произошло около 11:20.
Он добавил, что в результате атаки собственного дома от травм, несовместимых с жизнью, погиб 60-летний мужчина.
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