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ГУР ожидает перегруппировку россиян на Левобережье

В настоящее время украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны, отметил Евгений Ерин.
ГУР ожидает перегруппировку россиян на Левобережье
Иллюстративное фото / Генштаб/Facebook

Закрепление подразделений ВСУ на позициях на левобережье Херсонской области может вынудить российских агрессоров попытаться провести определенную перегруппировку в этом направлении. Об этом сообщает представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Евгений Ерин.

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"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. У них выстроена многоэшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", – сказал он. 
 
По его словам, сейчас украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

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