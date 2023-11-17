ГУР ожидает перегруппировку россиян на Левобережье

В настоящее время украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны, отметил Евгений Ерин.

Закрепление подразделений ВСУ на позициях на левобережье Херсонской области может вынудить российских агрессоров попытаться провести определенную перегруппировку в этом направлении. Об этом сообщает представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Евгений Ерин.

Читайте также: Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. У них выстроена многоэшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", – сказал он.



По его словам, сейчас украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".