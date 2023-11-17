Спасибо за движение вперед: Зеленский отреагировал на успехи ВСУ на Левобережье

Президент Украины поблагодарил воинов за их силу и за движение вперед, подтвердив, что ВСУ находятся на левом берегу Херсонщины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные находятся на левобережье Херсонской области. Он поблагодарил воинов за движение вперед. Об этом говорится в Telegram Владимира Зеленского.

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"Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!", - написал президент.

Зеленский также добавил кадры, на которых изображены военные во время закрепления на плацдармах левого берега Херсонщины

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Напомним, ГУР ожидает перегруппировки россиян на Левобережье. Сейчас украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны, отметил Евгений Ерин.