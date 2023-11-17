В Кремле переживают за "достижения" Путина
Следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин, чтобы сохранить его "достижение". Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО.
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"Таким же", – ответил он на вопрос, каким должен быть следующий президент России. А в ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, Песков заметил: "Или другим, но таким же".
Он сообщил, что сейчас сложно говорить, сможет ли следующий глава российского государства сохранить в своей должности "все то, чего достиг Путин".
"Пока что Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там будет видно", – заметил Песков.
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