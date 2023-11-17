Наев показал, как работает ПВО на севере Украины
Генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил защитников за отличную работу ПВО в Северной операционной зоне.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал работу ПВО по вражеским целям в северных регионах Украины.
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"Работа воинов ПВО в Северной операционной зоне. Спасибо защитникам неба!" - отметил он.
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