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Наев показал, как работает ПВО на севере Украины

Генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил защитников за отличную работу ПВО в Северной операционной зоне.
Наев показал, как работает ПВО на севере Украины
Иллюстративное фото / Getty images

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал работу ПВО по вражеским целям в северных регионах Украины.

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"Работа воинов ПВО в Северной операционной зоне. Спасибо защитникам неба!" - отметил он.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

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