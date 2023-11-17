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В российском плену находится более 4 тысяч украинцев, - Минреинтерграции

Сейчас в российском плену находится 4 337 украинцев. Среди них 3 574 военных и 763 гражданских.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В российском плену находится более 4 тысяч украинцев, - Минреинтерграции
Иллюстративное фото / Getty images

По состоянию на 17 ноября в российском плену сейчас находится 4 337 украинцев. Среди них 3 574 военных и 763 гражданских. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 

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"По результатам заседаний Комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что по результатам работы Комиссии Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременной и ежегодной государственной денежной помощи. Таким образом, с начала текущего года уже выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных. 

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Напомним, ГУР ожидает перегруппировки россиян на Левобережье. Сейчас украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны, отметил Евгений Ерин.

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