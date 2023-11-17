На украинско-словацкой границе выросли очереди из грузовиков из-за блокады

Из-за блокады польской границы очереди из фур выросли и на границе со Словакией.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские таможенники на Закарпатье фиксируют увеличение очереди грузовиков на словацкой границе за счет фур с польского направления. Таможенники считают, что если не решить данный вопрос, то трудности будут на Словацкой и Венгерской границах. Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская в комментарии Укринформу.

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"По состоянию на вчера, 16 ноября, у нас на КПП "Ужгород" на словацкой границе было 900 машин. Очередь понемногу движется - мы оформляем 250 машин, эта цифра отражает нашу пропускную способность за сутки. Количество машин, которые проходят границу за день, не изменилось", - сообщила Сенгетовская.

Пресс-секретарь сообщила, что сейчас наблюдается прибытие фур из пунктов пропуска с польской границы, поэтому очередь увеличивается.

"С Волыни, "Ягодина", им нужно проехать дополнительно 600 км. Те, кто не поехали на "Краковец", должны дополнительно сделать круг в 300 км. Но там на польской границе водители стоят по две недели в очередях, здесь, на словацкой границе, могут проехать за три-четыре дня. Поэтому и едут сюда", - пояснила пресс-секретарь.

Сообщается, что таможенники из Закарпатья направляют водителей на венгерский пункт пропуска "Тиса", где большие мощности таможни. Однако большинство водителей едут на КПП "Ужгород" на словацкой границе, поэтому это им еще плюс 150 км к маршруту, а также на автобанах Венгрии действуют некоторые ограничения по весу грузовиков.

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Сообщается, что на Закарпатской таможне ожидают, что ситуация с польской границей решится из-за санкций ЕС. Если не решить этот вопрос, эта волна пойдет дальше и к Польше присоединятся также Словакия и Венгрия.

Напомним, в ГПСУ сообщали, что польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта на 3 пунктах пропуска между Украиной и Польшей.