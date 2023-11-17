Пробегал до 50 км в день, чтобы шпионить за ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента РФ

В Хмельницкой области задержали легкоатлета, который следил за ВСУ и передавал информацию врагу.

| Автор: Мальцева Ольга

В Хмельницкой области задержали легкоатлета, который следил за ВСУ и передавал информацию врагу / ssu.gov.ua.jpg

В Хмельницкой области задержали агента РФ, который собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в регионе. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

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"Злоумышленником оказался местный тренер по легкой атлетике, который почти ежедневно пробегал от 10 до 50 км, чтобы отслеживать места базирования и маршруты движения украинских войск. Во время бега он осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. Для этого использовал камеру собственного мобильного телефона, который статично закреплял на руке", - говорится в сообщении.

Задачей агента РФ была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ.

Сообщается, что мужчина сделал оккупантам топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона.

Разведывательные данные нужны были врагу для планирования воздушных обстрелов региона и возможных разведывательно-диверсионных операций.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года "на горячем", когда он скрыто фотографировал один из местных объектов Укрзализныци.

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Правоохранители сообщают, что 55-летний спортивный тренер был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ в марте 2022 года.

В поле зрения оккупантов он попал как бывший выпускник ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину.

За каждое выполненное вражеское задание злоумышленник получал от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карточку.

В Хмельницкой области задержали легкоатлета, который следил за ВСУ и передавал информацию врагу / ssu.gov.ua.jpg В Хмельницкой области задержали легкоатлета, который следил за ВСУ и передавал информацию врагу / ssu.gov.ua.jpg В Хмельницкой области задержали легкоатлета, который следил за ВСУ и передавал информацию врагу / ssu.gov.ua.jpg

Напомним, россияне обстреляли дом на Херсонщине: есть погибший. Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты атаковали дом в Велетенском Белозерской общины.