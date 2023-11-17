Чтобы МиГ-31К не парализовал страну на часы: Зеленский на Ставке дал поручение
В пятницу, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ставке обсуждали ситуации на фронте, потребности воинов и реализацию текущих контрактов. Также президент дал поручение найти решение, чтобы длительные полеты российских самолетов МиГ-31К, которые могут переносить ракеты Кинжал, не парализовали Украину. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
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"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", - сообщил президент.
На ставке присутствующие заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах - во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.
"Реализация текущих контрактов. Контрактирование на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи", - говорится в сообщении.
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Присутствующие также заслушали доклад министра стратегпрома Александра Камышина по наращиванию объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. А также текущее состояние и перспективы нашей многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.
"Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсонщина. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля", - добавил президент.
Напомним, спасибо за движение вперед: Зеленский отреагировал на успехи ВСУ на Левобережье. Президент Украины поблагодарил воинов за их силу и за движение вперед, подтвердив, что ВСУ находятся на левом берегу Херсонщины.