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ВСУ показали работу HIMARS по российским грузовикам с боеприпасами (видео)

Украинские военные из 43 ОАБр нанесли удар по российским грузовикам, которые перевозили боеприпасы.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ показали работу HIMARS по российским грузовикам с боеприпасами (видео)
Иллюстративное фото / Getty images

Украинская аэроразведка 43 ОАБр совместно с HIMARS ударили по российским грузовикам, перевозившим боеприпасы. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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"Еще одно замечательное видео работы HIMARS и аэроразведки 43 ОАБр по скоплению российских грузовиков с боеприпасами", - говорится в сообщении. 

На видео, снятом с дрона видно, что украинские военные точно уничтожили несколько грузовиков с боеприпасами российской армии. После попадания грузовики начали гореть. 

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Напомним, чтобы МиГ-31К не парализовал страну на часы: Зеленский на Ставке дал поручение. Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсуждали фронт, потребности воинов и продолжающиеся полеты самолетов МиГ-31К.

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