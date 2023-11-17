ВСУ показали работу HIMARS по российским грузовикам с боеприпасами (видео)

Украинские военные из 43 ОАБр нанесли удар по российским грузовикам, которые перевозили боеприпасы.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинская аэроразведка 43 ОАБр совместно с HIMARS ударили по российским грузовикам, перевозившим боеприпасы. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Читайте также: Наев показал, как работает ПВО на севере Украины

"Еще одно замечательное видео работы HIMARS и аэроразведки 43 ОАБр по скоплению российских грузовиков с боеприпасами", - говорится в сообщении.

На видео, снятом с дрона видно, что украинские военные точно уничтожили несколько грузовиков с боеприпасами российской армии. После попадания грузовики начали гореть.

Читайте также: Пробегал до 50 км в день, чтобы шпионить за ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента РФ

Напомним, чтобы МиГ-31К не парализовал страну на часы: Зеленский на Ставке дал поручение. Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсуждали фронт, потребности воинов и продолжающиеся полеты самолетов МиГ-31К.