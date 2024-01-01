Успешная работа ПВО: сбито рекордное количество "шахедов"

Враг совершал атаку волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, а также из России - Курск и Приморско-Ахтарск.

Украинские защитники уничтожили рекордное количество российских дронов типа Shahed-136/131 в новогоднюю ночь 2024 года - 87 из 90. Об этом сообщает воздушные силы ВСУ.

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Сообщается, что враг совершал атаку волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, а также из России - Курск и Приморско-Ахтарск.

Оккупанты также нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.