Зеленский: Год будет таким, каким мы его сделаем

Президент Украины пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с супругой и написал новогодние пожелания украинцам. "Новый год по-украински - когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания сбылись. Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучше завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно, и поэтому наш новый год будет таким, каким мы его хотим и сделаем… Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо – это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные… Жизни и силы людям, защищающим свободное и безопасное будущее - не только собственно, но и всего мира", - написал Зеленский в соцсетях. Ранее сообщалось, что Зеленский отметил наградами 700 защитников. В вечернем видеообращении к народу президент сообщил, что среди награжденных - пять Героев Украины и четыре кавалера Креста боевых заслуг.