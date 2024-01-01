Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть жертвы

Враг атаковал жилые кварталы населенных пунктов области, объекты критической инфраструктуры и учебные заведения.

За минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб ребенок, еще 14 человек ранены.

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"За минувшие сутки противник совершил 123 обстрела, выпустив 565 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации, из них - один ракетный. По городу Херсон враг выпустил 92 снаряда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты поцелили в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, автозаправочную станцию, автоцентр и базу в Херсоне. Также пострадали объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе, пункт несокрушимости и учебное заведение в Бериславском районе.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.