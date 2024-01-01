В Белгороде ликвидировали офицера РФ - ГУР

Михаил Конопицын ранее воевал против Украины в должности командира взвода противотанковых ракет.

В Белгороде был уничтожен офицер Следственного комитета РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины/

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"Бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров рашистских сил. В результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела Следственного комитета РФ. До этого Конопицын воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

В ГУР также сообщили, что в российской армии из-за потерь на войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.