Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть жертвы

Пострадали жители Торецка, Нью-Йорка и Авдеевки. А в Покровске ранен 9-летний ребенок.

В Донецкой области пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов российских агрессоров за минувшие сутки. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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"Бахмутский район. В Торецкой ТО ранены три человека: два в Торецке и один в Нью-Йорке. В Часовоярской ТО повреждены пять частных домов, пять многоэтажек, два промышленных здания", - написал он.

Также он сообщил, что еще два человека ранены в Покровском районе, среди них 9-летний ребенок. В Покровске ракетным ударом повреждены 15 домов, два заведения здравоохранения, котельная и газопровод.

"Кураховская ТО под огнем Ураганов и артиллерии - в зоне поражения центр города, частный сектор и промзона, есть прямое попадание в дом. В Авдеевке ранен один человек. В Гродовской ТО повреждено 12 домов, в Новогродовской ТО обстреляна Галицыновка", - рассказал глава ОВА.

Сообщается, что в Угледарской территориальной общине Волновахского района поврежден дом в Новоукраинке и сельхозпостройки в Богоявленке.

"Краматорский район. Вечером враг обстрелял Константиновку из Ураганов - повреждены пять частных домов, газопровод и линии электропередач. В Лиманской ТО четыре раза обстреляно Торское", - добавил Филашкин.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.