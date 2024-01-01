ССО показали удар HIMARS по российскому ЗРК Бук
Воины сил специальных операций ВСУ привели огонь ракетной установки HIMARS на российский зенитно-ракетный комплекс Бук в Донецкой области.
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Сообщается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведки в Донецком направлении зафиксировали Бук-М2 и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав этого комплекса.
"Операторы ССО навели на вражеский Бук-М2 и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена", – говорится в сообщении.
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