В СМИ показали новое оружие морских дронов

Теперь на дронах стоит огнеметная система, "позволяющая вести в прямом смысле морской бой".

Украинские специалисты постоянно модернизируют морские дроны Sea Baby. Новое поколение аппаратов получило в несколько раз больший заряд взрывчатки и ударное оружие. Об этом сообщает "Украинская правда".

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"Боевую часть увеличили в несколько раз и довели со 108 до 850 килограммов, используют лучшие системы связи, каждая из которых стоит свыше 300 тысяч долларов, корпус изготовляют из незаметного для радаров материала и пользуются еще многими инновационными решениями", - говорится в статье со ссылкой на разработчиков морских дронов.



Сообщается, что теперь на дронах стоит огнеметная система, позволяющая вести в прямом смысле морской бой. Издание получило кадры первого в истории боя между беспилотниками и береговыми кораблями.



"На видео зафиксировано, как украинские дроны СБУ ведут огонь по лодкам россиян, которые выскочили из одного из крымских военных портов, чтобы потопить дроны. Но беспилотники, вместо того, чтобы убегать, развернулись и открыли ответный огонь", – пишет издание, не уточняя результаты боя.

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